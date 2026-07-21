Fatih\'te Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

Emre KURT/İSTANBUL, Fatih'te 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında itfaiye ekipleri, dairelerde mahsur kalan 4 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen kişiler hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Musannif Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

4 KİŞİ KURTARILDI

Yangın sırasında dairelerde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı kullanılarak kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle 3 katlı binanın 2'inci katı kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.