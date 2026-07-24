Fatih\'te Yeni İlkokul Temel Atıldı

FATİH'te yaklaşık 900 öğrenciye hizmet verecek Neslişah Sultan İlkokulu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. 31 ilkokul ve 4 anaokulu dersliği, 2 fen dersliği, spor salonu, kütüphane ve sanat atölyelerinin yer alacağı okulun, bölgenin eğitim altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Fatih Belediyesi tarafından Karagümrük Mahallesi'nde inşa edilecek Neslişah Sultan İlkokulu'nun temel atma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sulukule olarak bilinen bölgede 3 bin 34 metrekarelik parsel üzerinde yükselecek okul, yaklaşık 944 metrekare oturum alanına ve 7 bin 529 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak. Okulda, 31 ilkokul ve 4 anaokulu dersliğinin yanı sıra 2 fen dersliği, 1 spor salonu, 1 kütüphane, resim ve müzik dersleri için 3 atölye ile anaokulu bahçesi bulunacak.

Temel atma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Muhammet Fatih Çepni, hayırsever ve Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, "Bu mübarek günde, mübarek bir saatte, hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Allah hayırlı, uğurlu etsin. İlçemiz ve mahallemiz güzel bir esere daha kavuşuyor. Başkan Bey süreci anlattı. Biz de Valilik olarak buradaki okul sorununun çözülmesine öncülük ettik. Burası zaten iki yıldan fazladır üzerinde durduğumuz, gündemimizde olan bir konuydu. Emeklerimizin, çalışmalarımızın ve kamu kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılmasının güzel neticesi olarak, bu başlangıcı burada sizlerle birlikte yaşamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Sayın Valimizin de hayırlı olsun dileklerini iletmek istiyorum. Kendisi yoğun programı nedeniyle buraya katılamadı ancak inşaatın yapım sürecinde mutlaka gelecektir. Bu vesileyle Artaş Holding'i temsilen Süleyman Bey'e ve Çetinsaya ailesine de hasbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugüne kadar yaptıkları birçok esere ilaveten, bunu da inşallah kısa vadede hayata geçirecekler. Bana verilen bilgi notunda inşaat süresinin 400 gün olduğu yazıyor. Ancak inşallah bunu 300-325 günde tamamlarız. Yani önümüzdeki yıl bu günlerde inşaat tamamlanmış olursa, Milli Eğitim Teşkilatımız da açılışla ilgili gereken prosedürleri tamamlar ve eylül ayında sevgili çocuklarımız bu güzel eğitim yuvasında öğretmenleriyle eğitim hayatlarına başlarlar. Böylece bu eser de hızlı bir şekilde ilçemize kazandırılmış olur" dedi.

YENTÜR: SENEYE BURADA İNŞALLAH AÇILIŞINI BİRLİKTE YAPMAK ÜMİDİYLE

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, "Güzel bir güne şahitlik ediyoruz. Aynı zamanda güzel bir tevafuk. Ayasofya'nın 86 yıllık hicranın ardından yeniden ibadete açılışının yıl dönümünün bugün okulumuzun temel atma törenine denk gelmesi de son derece anlamlı. İnşallah bu okulumuzdan akademik başarıyla taçlandıracak, sözü sağlam, özü sağlam güzel nesiller yetişecek. 32 derslikli, 4 ana sınıfıyla beraber özel eğitim sınıfları, kütüphanesi, sosyal ve sportif imkanlarıyla bütün bölgenin ilköğretim yükünü çekebilecek düzeyde; mahalle ölçeğinde sosyal ve kültürel bir yaşam merkezi olacak. Sağlam, güvenli, ergonomik ve bütün özellikleriyle neredeyse bu bölgenin 50 yıllık eğitim sorununu çözecek güzel bir çalışma olacak. Özellikle Belediye Başkanımız Ergun Bey'in büyük katkısı, desteği ve kararlılığıyla; hayırseverimiz Süleyman Bey ve Sayın Valimiz Davut Gül'ün öncülüğünde, inşallah Türk Milli Eğitimi için, maarif camiamız için hayırlı ve uğurlu olsun. Seneye burada inşallah açılışını birlikte yapmak ümidiyle. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TURAN: TÜRKİYE'NİN GÖRÜNMEYEN BİR GÜCÜ VAR

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da "Türkiye'nin görünmeyen bir gücü var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20-25 yılda yaptığı en önemli işlerden biri, birikmiş gücünü ortaya çıkarmasıdır. Hani, savunma sanayisinde bir ülke bir yerden bir yere geldi. Batılıların akıl ve hayal edemediği bir şey daha yapıldı Türkiye'de. Neredeyse kamuya ait bütün tesisler. Bakın, bunu lütfen unutmayın. Kamuya ait bütün tesisler. Ne demek bu? Okullar başta olmak üzere hastaneler, otoyollar, metrolar, köprüler. Kamuya ait bütün tesisler, görünmeyen bir Türkiye birikimidir. Belki trilyonlarca dolarlık bir birikimdir. Tamamına yakını yenilendi. Bunu millet biraz ihmal ediyor. Bunun milli gelire etkisi. Biz, milli gelir açısından belki 15-20 bin dolar seviyesinde bir ülke gibi görünüyoruz. Ancak yaşam kalitesi açısından baktığınızda, Avrupa'da milli geliri 50-60 bin dolar olan ülkelerin kullandığı okullarda, hastanelerde, metrolarda, hatta abartmadan söylüyorum, onlardan daha iyi şartlarda hizmet alıyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz bunu böyle tanımladı. Bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına inanıyoruz. Burada okuyacak çocukları da üzerimizdeki miskinlik halini atıp Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesil olarak görüyoruz. Biz de onlara güzel bir altyapı oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla hem Sayın Valimize hem bağışçımıza hem de arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tesisin, okulumuzun Milli Eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından kurban kesildi. Daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla okulun temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma töreninin ardından program sona erdi.