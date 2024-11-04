Fatih Ünal, Nallıhan İlçe Başkanı Seçildi

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AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi'nde Fatih Ünal yeniden başkanlığa seçildi.

Nallıhan Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan genel kurula AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri,

Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Ahmet Fethan Baykoç, Murat Alparslan, önceki dönem milletvekili Nevzat Ceylan, Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, önceki dönem Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan MHP İlçe Başkanı Ferhat Efe, İl Başkan Yardımcıları ve teşkilat mensuplarının katıldı.

İlçe Başkanı Fatih Ünal tek aday olarak çıktığı kongrede yeniden ilçe başkanı seçildi. Ünal yaptığı konuşmada "Önceden olduğu gibi aynı şevk ile çalışmaya devam edeceğiz. Bizim anlayışımızda yalan ve gösteriş siyaseti yoktur. Nallıhan ve halkını tanıyor ve sorunları biliyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederim." dedi.