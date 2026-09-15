Fatih’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Fatih’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Fatih’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı
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FATİH'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı döviz bürosundaki silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı.

FATİH'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı döviz bürosundaki silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Sofçular Han içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, bir döviz bürosu sahibiyle müşteri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerinde dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olaya karışan şüphelilerin silahlı kavga sonrası kaçtıkları anlar yer aldı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile birlikte iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, sahte dolar ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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