Fatma'nın kalbi Mehmet'e umut oldu

Güncel

19 yaşındaki Fatma'nın kalbi, 32 yaşındaki Mehmet'te yaşayacak

Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki genç kızın bağışlanan kalbi nakledildi

Doğuştan kalp hastası 32 yaşındaki adama 3 saatte nakledildi

Fatma'nın kalbiyle yaşayan adamın yoğun bakımdaki ilk sözleri: "Yeni bir yaşam, yeni bir hayat"

Mehmet Yıldırım: "Çok şükür kurtuldum. Bağışçı aileden Allah razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin çocuklarına"

ANTALYA - Burdur'un Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşında Fatma Sude Uran'ın bağışlanan kalbi, Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde acil kalp bekleyen Mehmet Yıldırım'a nakledildi. Yeni kalbine kavuşan Yıldırım, "Yeni bir hayat, yeni bir yaşam. Çok şükür kurtuldum. Bağışçı aileden Allah razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin çocuklarına" dedi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Yamadı köyü Gölhisar- Çavdır kara yolunda meydana gelen kazada, Mustafa K. idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atmış, kazada araç sürücüsü Mustafa K. ve araçta yolcu olarak bulunan İrem M. yaralanırken Hasret Akbaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatma Sude Uran ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatma Sude Uran'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Kalbi, karaciğeri ve böbrekleri bağışlandı

Burdur Devlet Hastanesi Organ Nakil Birimi tarafından aile ile yapılan görüşme sonrasında Fatma Sude Uran'ın organları bağışlandı. Yapılan tetkikler sonrasında genç kızın kalbi, karaciğeri ve 2 böbreğinin alınması kararlaştırıldı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku ve Organ Nakil Merkezi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Merkezi'nden özel ekipler nakil için Burdur'a geldi. Burdur Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sonrasında alınan kalp, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen hastaya, karaciğer Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen bir hastaya, sağ böbrek Antalya Medical Park Hastanesi'nde organ bekleyen bir hastaya, sol böbrek ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

Ameliyatına çok sayıda doktor girdi

Bağışın ardından Sude'nin kalbi Türkiye genelinde acil kalp bekleme sırasındaki Mehmet Yıldırım'a uyumlu olduğu belirlendi. Antalya'dan Burdur'a giden bir ekip Fatma Sude Uran'ın kalbini alırken, nakil için bekleyen Mehmet Yıldırım hastaneye çağrıldı. Kalbin gelmesinin ardından Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında ve Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. Ozan Erbasan, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Doç. Dr. Salih Özçobanoğlu, Dr Abdullah Maşta, Dr. Üzeyir Tapdığı, Dr. Polen Gündoğdu, Dr. Rabia Saygın, Dr. Yakup Bacak, Dr. Sefa Yiğit, Dr. Mustafa Esen, Dr. Ahmet Selçuk, Dr. Esen Asanbaev ve Dr Ahmet Biter'den oluşan ekip, 3 saatlik başarılı operasyonla Fatma'nın kalbini Mehmet Yıldırım'a nakletti.

İlk sözleri: "Yeni bir yaşam, yeni bir hayat"

Nakilin ardında sağlığına yeniden kavuşan Mehmet Yıldırım, "Yaklaşık 1 yıldır bekliyordum. Zaten acil programdaydım. Doğuştan bu rahatsızlığım vardı. Son 2 yıldır nüksetmiş, durumum ağır olmaya başlamıştı. Çok şükür kurtuldum. Bağışçı aileden Allah razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin çocuklarına. Mekanı cennet olsun. Herkesin bağış yapması gerekiyor. Benim kardeşim de hemşire ve o da bütün organlarını bağışladı. Yeni bir hayat, yeni bir yaşam. Ömer hocam, nakil ve yoğun bakım ekibine çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

"Çok sevindiler"

Mehmet Yıldırım'ın son durumu hakkında bilgi paylaşan Prof. Dr. Ömer Bayezid ise Yıldırım'ın Sağlık Bakanlığının 10 yıldır kalp nakil listesinde beklediğini ve 3 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu kaydetti. Daha önce iki kez nakil için Yıldırım'ın çağrıldığını ancak uyum sağlanamadığını aktaran Bayezid, "Çok sevindiler. Daha önce iki defa çağırmıştık uymamıştı ama bu defa uydu. Bu hastamız çok genç ve hak eden bir hasta. Kalp kasının kasılma yeteneğini kaybetmişti. Ameliyatı güzel seyretti. 3 saat içerisinde taktık. 3 gündür yoğun bakımda ve bir sorunu yok. Bir süre sonra da normal servise çıkaracağız" dedi.

"İlk kalp akli yaptığımız hasta 26'ncı senesinde"

Organ bağışı için de çağrıda bulunan Bayezid, "İlk yaptığımız kalp nakli 26'ncı senesinde. 26 yıldır hiçbir sorunu yok ve başkasının kalbi ile yaşıyor. Başka bir hastamız yaklaşık 3 bin metreden fotoğraf yolluyor. Organ naklinin önemini burada vurguluyoruz. Organ naklinin önemi anlaşılınca bağışlanan sayıda da artış olacak" diye konuştu.