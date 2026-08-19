Fatsa\'da 1.2 Milyon TL\'lik Altın Hırsızlığı: 4 Tutuklama

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bir evden yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 15 Ağustos'ta Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. K.T. ve F.T. çifti eve geldiklerinde altınların muhafaza edildiği dolabın yerinin değiştirildiğini fark etti. Yapılan kontrolde 100 gram külçe altın, 4 ajda bilezik, 3 tam altın, isim yazılı kolye, 2 alyans ve 1 bilekliğin çalındığı belirlendi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin beyaz renkli bir otomobil kullandığı saptandı. Aracın 7 Ağustos'ta Fatsa'ya giriş yaptığı ve ardından Korgan, Perşembe, Ulubey, Gürgentepe, Gülyalı ve Kumru ilçelerinde bulunduğu tespit edildi.

Hırsızlık şüphelilerinin, Fatsa'dan ayrılmasının ardından güzergahtaki ekiplerle bilgi paylaşılırken, otomobil Malatya'nın Hekimhan ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Ferdi B. (25), Sultan B. (24), Ferat K. (24) ve İpek G.'nin (24) bulunduğu araçta yapılan aramada, Fatsa'daki hırsızlık olayında çalınan 100 gram külçe altın, 4 ajda bilezik, 3 tam altın, isim yazılı kolye, 2 alyans ve bileklik ele geçirildi. Ayrıca olayla bağlantısı bulunmayan 1 kolye ve 1 bileklik daha bulundu.

Hekimhan'dan Fatsa'ya getirilen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Ünye Cezaevi'ne gönderildi.