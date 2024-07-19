Fatsa'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın tedavi altına alındı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, tedavi altına alındı.
İlçenin Dolunay Mahallesi Demas Plajı'nda, serinlemek için deniz kıyısında yürüyen 65 yaşındaki Elif Bolat, dengesini kaybederek düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren Bolat'ın suda çırpındığını fark eden çevredekiler, Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan Bolat, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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