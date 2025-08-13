Fatsa\'da İşçi Kolunu Makineye Sıkıştırdı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kolunu paketleme makinesine sıkışması sonucu ağır yaralanan işçi tedavi altına alındı.
Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde bentonit fabrikasında çalışan T.E.A. (26) kolunu paketleme bölümündeki makineye sıkıştırdı.
Kol ve göğüs kısmından yaralanan işçi, mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır olan işçi, Fatsa Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
