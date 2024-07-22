Fatsa'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik, 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 176 sentetik ecza maddesi, 31 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, kelebek bıçak, 10 tabanca fişeği ve 24 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 25 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 19'u savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı, 6'sı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.