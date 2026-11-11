Fatsa\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 102 gram madde ele geçti

Fatsa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 102 gram madde ele geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Şüpheli A.Ö. (33), A.F. (53), Z.F. (46) ve S.K'nin (22) üzerlerinde??????? yapılan aramada, 1 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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