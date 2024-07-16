FAW Jiefang'ın 9 Milyonuncu Aracı Üretim Hattından İndi

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CHANGCHUN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden FAW Grubu'nun kamyon iştiraki olan FAW Jiefang'ın 9 milyonuncu aracı Salı günü üretim hattından indi. Böylece grubun toplam araç üretimi 60 milyona çıkmış oldu.

FAW Jiefang bu yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,11 artışla 143.300 kamyon üretti. Söz konusu dönemde satışlar ise yüzde 15,4 artarak 151.800'e ulaştı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Qiu Xiandong, temel teknolojilerini güçlendirmeye kararlı olan FAW Jiefang'ın, inovasyonu ve hizmetlerini iyileştirmeye devam edeceğini belirtti.

1953 yılında kurulan ve merkezi Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan devlete ait FAW Grubu, ülkedeki otomobil sektörünün temel taşı olarak biliniyor. Şirket ilk Jiefang kamyonunu 1956 yılında montaj hattından indirmişti.