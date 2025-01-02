Faye, Yabancı Askeri Varlığı 2025'te Sona Erdirecek

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DAKAR, 2 Ocak (Xinhua) -- Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, 2025 yılı itibarıyla ülkesindeki "tüm yabancı askeri varlığın sona ereceğini" duyurdu.

Faye salı günü yaptığı yeni yıl konuşmasında, "Silahlı Kuvvetler Bakanı'na 2025'ten itibaren Senegal'deki tüm yabancı ülkelerin askeri varlığının sona erdirilmesini de içeren, başka sonuçları da olacak yeni bir savunma ve güvenlik işbirliği doktrini hazırlaması talimatı verdim" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Senegal'in tüm dostlarına açık, çeşitlendirilmiş ve sınır tanımayan bir işbirliği çerçevesinde stratejik ortak olarak muamele edilecektir" diye konuştu.

Faye, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, hükümetinin savunduğu egemenliğin, "egemen bir ülkede askeri üslerin bulunmasını kabul etmediğini" ifade etmişti.