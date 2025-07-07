Fazıl Cem Küçümen'e Altın Ödül

Besteci Fazıl Cem Küçümen, "Concerto for Mİ" eseriyle Avusturya'daki yarışmada ödüle layık görüldü.

İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarında öğretim üyesi olarak görev yapan besteci Küçümen, klasik müzik dünyasının saygın yarışmalarından "Brahms International Online Music Competition"da gitar konçertosuyla bestecilik dalında "Altın Ödül" kazandı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden yüzlerce eserin değerlendirildiği çevrim içi yarışmada Küçümen'in eseri, yenilikçi yaklaşımı, teknik derinliği ve çağdaş müzikal diliyle öne çıkarılarak birinciliği aldı.

Küçümen, yaptığı yazılı açıklamada, müziğinin farklı coğrafyalarda yankı bulması ve böylesi saygın bir ödüle layık görülmesinin büyük bir onur olduğunu belirterek, "Türk besteciliğini çağdaş bir perspektifle dünyaya taşımaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.