Fazıl Say, 50. Yıl Konseriyle İzmir'de Büyüledi - Son Dakika
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Fazıl Say, 50. Yıl Konseriyle İzmir'de Büyüledi

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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 'Piyano Başında 50. Yıl' konseri ile İzmirli sanatseverlerle buluştu. Yeni eserlerinin prömiyerini yaptığı konser, büyük ilgi gördü.

06.01.2025 10:13  Güncelleme: 11:14
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(İZMİR)- Fazıl Say, sahnede 50. yılını muhteşem bir konserle kutladı. "Piyano Başında 50. Yıl" konserinde, İzmirli sanatseverlerle buluşan Say, yeni piyano eserlerinin prömiyerini yaptı. Geceye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay eşi Öznur Tugay ile birlikte katıldı.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Sa'ın yeni eserlerinin yer aldığı "Piyano Başında 50. Yıl" İzmir prömiyerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay da katıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) konsere, İzmirli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Say, 75 dakika sahnede kaldığı konserin bitiminde, İzmirliler tarafından ayakta alkışlandı.

Yeni eserlerini icra etti

Konserde Fazıl Say'ın kahinlerin ve kehanetlerin merkezi kabul edilen Klaros'u güçlü müziğiyle betimlediği yeni eseri Kehanetler Tapınağı "Klaros", Samed Behrengi'nin eserinden esinlenerek bestelediği "Küçük Kara Balık" ve çok sevilen eseri İnsan İnsan'ın piyano versiyonu İzmirli dinleyici ile buluştu. İzmir prömiyerinde yer alan diğer yeni eser ise Say'ın flüt ve piyano için bestelediği "Bosphorus Romance" oldu. Bu parçada, Fazıl Say'ın güçlü piyanosuna flüt sanatçısı Aslıhan And eşlik etti. Prömiyerde ayrıca Say'ın "Karatoprak" ve F. Schubert'in "Arpeggione" sonatı da seslendirildi.

"Amacım bin yıllar öncesine hayali bir yolculuk yapmaktı"

Konserde sanatseverlere seslenen Say, "İzmirli dostlar, bu özel konsere hoş geldiniz. Piyano başında tamı tamına 50'nci yıl... 5 Ocak 1975 ve 5 Ocak 2025... Türkiye'nin bu en güzel akustikli salonunda, bütün kayıtlarımızı yaptığımız salonda olmak benim için de bir ayrıcalık. Eserlerin çoğunu ilk kez dinleyeceksiniz. İzmir'de ilk kez çalıyoruz. İlk eser, İzmir ile hayli alakalı olan 2024 yılında bestelediğim Kehanetler Tapınağı Klaros. Klaros, Menderes ilçesine yakın bir yerdeki antik kent. 3 bin, 3 bin 500 yıllık bir hikayesi olan, kahinlerin, kehanetlerin başkenti olarak bilinen, çok enteresan hikayelerin beraberinde geldiği Klaros, beni çok etkilemişti. Klaros üzerine deneysel bir beste yapma, piyano ile kehanetler, kahinler dünyasını çağdaş bir eser olarak anlatma fikri olmuştu. Amacım bin yıllar öncesine hayali bir yolculuk yapmaktı" dedi.

Kaynak: ANKA

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