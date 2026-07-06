Fazıl Say\'dan Duygu Dolu Konser

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde yeni ve sevilen eserlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Üç bölümden oluşan konserde Say'a flüt sanatçısı Aslıhan And, uluslararası alanda tanınan saksafon sanatçısı Asya Fateyeva ile mezzo-soprano vokalist Seda Kırankaya eşlik etti.

Konser, Say ile And'ın birlikte yorumladığı "Bosphorus Romance" ile başladı. İlk bölümde ayrıca Ludwig van Beethoven'ın "Für Elise", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Rondo alla Turca" ve Fazıl Say'ın "Bodrum" adlı eserleri, sanatçının piyano yorumuyla dinleyiciyle buluştu.

Konserin ikinci bölümünde sahne alan Asya Fateyeva, Fazıl Say'ın "Saksafon Süiti"ni seslendirdi.

Eser öncesinde dinleyicilere hitap eden Say, "Saksafon Süiti"ni 2012 yılında Japon saksafon sanatçısı Nobuya Sugawa için bestelediğini belirterek, eserin daha sonra dünyanın birçok ülkesinde farklı sanatçılar tarafından yorumlandığını söyledi.

Eseri ilk kez Türkiye'de Asya Fateyeva ile seslendirdiklerini ifade eden Say, altı bölümden oluşan "Saksafon Süiti"nin Anadolu motifleri, Bektaşi müziği ve cazdan esinlenerek kaleme alındığını dile getirdi.

Konserin son bölümünde sahne alan mezzo-soprano Seda Kırankaya'yı dinleyicilere tanıtan Say, sanatçıyla ilk kez 2016'da Ankara'da düzenlenen Genç Solistler Konseri'nde birlikte sahne aldıklarını hatırlattı.

Kırankaya'nın yıllar içinde önemli bir yorumcu haline geldiğini belirten Say, birlikte hazırladıkları "Çılgın Nar Ağacı" albümünü dinleyicilere tavsiye etti.

Programın son bölümünde Say'ın Nazım Hikmet'in "Memleketim", Metin Altıok'un "Düşerim", Ahmed Arif'in "Hasreti Uykularda", Ahmet Telli'nin "Yorgun Çocuklardık", Ahmet Erhan'ın "Gel Yürüyelim" ve Murathan Mungan'ın "Kırılgan" şiirlerinden bestelediği eserler seslendirildi.

Sanatçılar konseri, Ozan Muhyiddin Abdal'ın dizelerinden bestelenen Fazıl Say'ın repertuvarının sevilen eserlerinden "İnsan İnsan" ile tamamladı.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu konserinin ardından turnesine devam edecek olan Fazıl Say, 19 Temmuz'da Balıkesir Ayvalık Amfitiyatrosu'nda sahne alacak.

Sanatçı daha sonra Fransa, İtalya, Almanya ve İsviçre'de konserler verecek. Turne, Türkiye'de gerçekleştirilecek konserlerin ardından 27 Eylül'de Ankara'da sona erecek.