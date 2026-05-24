Fazıl Say'dan Özgür Özel'e Destek

(ANKARA) - Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "Yarın her ne olursa olsun, CHP'nin gerçek bir lideri oldu " diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek paylaşımında bulundu.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, CHP Genel Başkan Özgür Özel'e destek paylaşımında bulundu. Say, "Yaşananlar akıl alır gibi değil. CHP genel merkezine polis zoruyla girildi. Böyle bir haksızlık, çok uzun yıllar bu toplumun utancı olacak. Çok acı bir dönem bu. Yanındayız Özgür Özel" diyerek Özel'in videosunu paylaştı.

Say, sonrasında şunları kaydetti:

"BRAVO ÖZGÜR ÖZEL"

"Özgür Özel kahramanca yönetiyor bu çok zor süreci. 'Bize bina değil mücadele lazım' dedi ve yürüyor. Yarın her ne olursa olsun, CHP'nin gerçek bir lideri oldu. İnanılmaz bir dönemden geçiyoruz. Bu günlerde şu yaşananlar utanç olarak geçecek tarihe. Ama biz umudumuzu kaybetmeyelim. Umutlar yüreğimizdedir. Bravo Özgür Özel."