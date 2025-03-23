Fazıl Say: 'Yargının bağımsızlığı ve demokrasi yok sayıldı'

(ANKARA) - Piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Yargının bağımsızlığı da, demokrasi de yok sayıldı" ifadelerini kullandı.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye tarihinde çok kötü bir gün. İmamoğlu tutuklandı. Milyonların feryadını dinleyen olmadı. Halkın iradesi ile seçilen siyasetçiler tutuklanıyor, hiçbir şekilde kabul edilemez. Yargının bağımsızlığı da, demokrasi de yok sayıldı.

Dostlar; gün dayanışma günüdür. Vatandaşlar, insanlar, hayatlarımız, özgürlüğümüz, umutlarımız, geleceğimiz, emeklerimiz, her şeyimiz yok sayılıyor, değersiz sayılıyor ve geçersiz sayılıyor. Biz, Türk halkı, bugün çok üzgünüz…"