Fazilet Apartmanı Davasında Ek Rapor Kararı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı davasında mahkeme heyeti, deprem öncesinde zemin kattaki fırında yapılan çeşitli tadilatlara ilişkin açılmış dava ve alınmış raporlar bulunduğunu, ancak son bilirkişi raporunda bunlara yer verilmediğini belirtti. Heyet, tadilatların binanın yıkılmasına etkisi olup olmadığı ile raporda kusur atfedilmeyen fırın işletmecisi sanıkların sorumluluklarının tespiti için dosyaya ek rapor alınmasına hükmederek, duruşmayı 30 Ekim'e bıraktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A Blok'u, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılarak 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, A Blok'un yıkılmasıyla ilgili, müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesul Mahmut Oktay Hartavi ile zemin kattaki fırında usulsüz tadilat yaptığı iddia edilen Akın ve Ferihan Yağcı hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis istemiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan müteahhit Hartavi ile depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları hazır bulundu, fırın işletmecileri ise duruşmaya katılmadı.

"YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINSIN" TALEBİ

Mahkeme Başkanı, dosyaya ilişkin esas hakkındaki mütalaanın sunulduğunu ancak dosyadaki bazı eksiklikler nedeniyle karar verilmeyeceğini belirterek, taraf avukatlarını bilgilendirdi.

Sanık Hartavi, önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini talep etti. Müştekiler, sanıkların cezalandırılmasını isterken, müşteki avukatları da dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmesi talebinde bulundu.

FIRIN İŞLETMECİLERİ İÇİN EK RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Fazilet Apartmanı'na ilişkin 10 kamu görevlisinin yargılandığı dava ile ana davanın birleştirilmesine karar verdi.

Heyet ayrıca, deprem öncesinde zemin kattaki fırında yapılan çeşitli tadilatlara ilişkin açılmış dava ve alınmış raporlar bulunduğunu, ancak son bilirkişi raporunda bunlara yer verilmediğini belirtti. Tadilatların binanın yıkılmasına etkisi olup olmadığı ile raporda kusur atfedilmeyen fırın işletmecisi sanıkların sorumluluklarının tespiti için dosyaya ek rapor alınmasına hükmedilerek, duruşma 30 Ekim'e bırakıldı.