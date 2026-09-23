FBI, ABD'de Güneydoğu Asya kaynaklı dolandırıcılıkta 7,5 milyar dolar zarar bildirdi - Son Dakika
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FBI, ABD'de Güneydoğu Asya kaynaklı dolandırıcılıkta 7,5 milyar dolar zarar bildirdi

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FBI, ABD\'de Güneydoğu Asya kaynaklı dolandırıcılıkta 7,5 milyar dolar zarar bildirdi
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Kamboçya'nın ev sahipliğindeki konferans kapsamındaki panelde FBI, ABD'de Güneydoğu Asya kaynaklı 70 bin şikayet ve yaklaşık 7,5 milyar dolar zarar bulunduğunu belirtti. Kolluk kuvvetlerinin sınırlı kaldığı durumlarda ülkeler arası işbirliğinin önemi vurgulandı.

PHNOM Kamboçya hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen iki gün sürecek "Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Uluslararası Konferansı" kapsamında "Çevrim İçi Dolandırıcılığa Karşı Bölgesel ve Küresel Önlemler" başlıklı panel yapıldı.

Kamboçya'da düzenlenen "Çevrim İçi Dolandırıcılığa Karşı Bölgesel ve Küresel Önlemler" başlıklı panele, Kamboçya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Keo Vannthan, Asya/Pasifik Kara Para Aklama ile Mücadele Grubu Yürütme Sekreterliği Yardımcısı Suzie White, Kamboçya Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Komisyonu Sekreterliği Üyesi Duong Uddam, INTERPOL Dolandırıcılık ve Ödeme Suçları Birimi Başkanı Lo Chung Wong, Avustralya Federal Polisi (AFP) Siber ve Özel Soruşturma Birimi Komutanı Graeme Marshall, Hindistan İçişleri Bakanlığına bağlı Hindistan Siber Suç Koordinasyon Merkezi Direktörü Manoj Kumar Meena ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Kolluk Ataşesi Julia Stevens konuşmacı olarak katıldı.

"Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Uluslararası Konferansı", "Zinciri kırmak ve çevrim içi dolandırıcılıkları ortadan kaldırmak için birlikte hareket etmek" temasıyla iki gün sürecek.

Burada konuşan Vannthan, Kamboçya'nın çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarını durmadan sürdürdüğünü belirtti.

Vannthan, değişimi teşvik etmek ve destekleyici tutum sergilemek amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirme ve çevrim içi dolandırıcılık suçlarıyla mücadele etme konusundaki kararlılığını teyit etti.

White da uygulamalar ve girişimlerin, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele için dünya çapında işbirliği yapma isteği olmadan hiçbir işe yaramayacağını belirtti.

"Umarım bu tür etkinlikler, organize suçluları gelir kaynaklarından ve dolandırıcılık faaliyetlerinden mahrum bırakma arzumuzu pekiştirir ve sözleri eyleme dönüştürür." diyen White, Asya/Pasifik Kara Para Aklama ile Mücadele Grubu Yürütme Sekreterliğinin toplumları siber dolandırıcılık tehdidinden korumak için işbirliğine devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Stevens ise ABD'de yalnızca Güneydoğu Asya kaynaklı 70 bin çevrim içi dolandırıcılık şikayeti bulunduğunu belirterek, "Bu durum, ABD'li mağdurlarda yaklaşık 7,5 milyar dolar tutarında zarara yol açmıştır." dedi.

Kolluk kuvvetlerinin bazı durumlarda sınırlı kaldığına işaret eden Stevens, ülkeler arası işbirliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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