FBI, Kaybolan Savannah Guthrie'nin Annesi İçin Ödülü Artırdı - Son Dakika
FBI, Kaybolan Savannah Guthrie'nin Annesi İçin Ödülü Artırdı

13.02.2026 11:40
FBI, Nancy Guthrie'nin kaybolmasıyla ilgili bilgi verenlere 100 bin dolar ödül verecek.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara verilecek ödülü 100 bin dolara yükselttiğini duyurdu.

FBI Phoenix ofisinin ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten paylaştığı açıklamada, kaybolan Guthrie'nin bulunmasına veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara verilecek para ödülünün, 50 bin dolardan 100 bin dolara çıkarıldığı bildirildi.

Olayın "kaçırılma vakası" olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Guthrie'nin kaybolduğu gün evinin önünde güvenlik kameralarına yansıyan silahlı şüpheliye ilişkin yeni bilgiler de paylaşıldı.

Açıklamada, erkek şüphelinin 175-178 santimetre boylarında, orta yapılı ve olay günü siyah renkli sırt çantasının olduğu kaydedildi.

Nancy Guthrie'nin kaybolması

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.

Kaynak: AA

