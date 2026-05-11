Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

11.05.2026 05:11
İnegöl'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı. İnceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yabancı uyruklu Hurishan Bayramalı O. (42), ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu Hurishan Bayramalı O. yönetimindeki 34 KKA 830 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmak isteyen Gamze D. (34) idaresindeki 55 AGF 195 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
