Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Edirne-Kapıkule kare yolunda TIR'la çarpışarak takla atan otomobilin sürücüsü Muharrem Uysal, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan, araçtaki Sedat Özcan ve Halil Taşdemir'in 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği, durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

TIR şoförü M.Ç.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE,