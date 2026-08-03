Fed'den Kredi Raporu: Standartlar Değişmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede bu yılın ikinci çeyreğinde işletmelere yönelik ticari ve sınai kredilerde standartların genel olarak değişmediğini bildirdi.

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 56 yerli banka ile 18 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, işletmelere verilen krediler açısından, anket katılımcılarının ikinci çeyrekte büyük, orta ve küçük ölçekli firmalara kullandırılan ticari ve sınai kredilerde kredi standartlarının genel olarak değişmediğini bildirdiği aktarıldı.

Raporda, bankaların büyük ve orta ölçekli firmalardan gelen ticari ve sınai kredi talebinin güçlendiğini, küçük ölçekli firmalardan gelen talebin ise genel olarak değişmediğini belirttiği kaydedildi.

Ayrıca raporda, ticari gayrimenkul kredilerinde kredi standartlarının bazı kategorilerde gevşediği, kredi talebinin ise genel olarak değişmediği belirtildi.

Hanehalkına verilen kredilerde ise konut kredisi standartlarında karışık bir seyir izlendiğine işaret edilen raporda, konut kredisi talebinin genel olarak zayıfladığı aktarıldı.

Raporda, kredi kartı kredilerinde standartlar sıkılaştırılırken talebin büyük ölçüde değişmediği, otomobil ve diğer tüketici kredilerinde kredi standartları genel olarak değişmezken, otomobil kredilerine yönelik talebin zayıfladığı, diğer tüketici kredilerine yönelik talebin ise değişmediği kaydedildi.