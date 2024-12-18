Fedakâr Öğretmen Sıcak Sınıfta Eğitim Veriyor

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Bitlis'in Mutki ilçesindeki Oluklu Köyü Yeşilce Mezrası İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Merve Akkurt, soba yakarak ısıttığı derslikte ö???????ğrencilerini geleceğe hazırlamanın uğraşını veriyor.

Siirtli sınıf öğretmeni Akkurt, geçen yıl ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Oluklu Köyü Yeşilce Mezrası İlkokuluna atandı.

Eksiklerini giderdiği tek derslikli okulda 14 öğrencisinin iyi eğitim alabilmesi için çaba gösteren Akkurt, her gün sobasını yaktığı sınıfı sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürüp öğrencileriyle ders işliyor.

Akkurt, ders saatleri dışında da çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp etkinlikler düzenliyor.

Sağlıklı büyüme, dengeli beslenme, süt ve süt ürünlerinin önemini kavramaları için de her hafta bir velinin ahırında çocuklarla süt sağan Akkurt, bunu sobada kaynatıp öğrencilerine içiriyor.

Çocukların eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Akkurt, AA muhabirine, doğal yaşamlarından koparmadığı çocukların, bilginin kaynağına ulaşmasını sağlamaya çalıştığını söyledi.

Çocukların temel yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yaptığını anlatan Akkurt, şunları kaydetti:

"Dersleri çoğunlukla etkinlik temelli işliyoruz. Çocuğun rol aldığı ve keyif alarak öğrendiği bir ortam sunuyoruz. Bu sayede çocuklar dersleri daha iyi anlamlandırıyor ve öğreniyor. Bugün de sütün faydalarını öğrenmek istedik ve çocuklarla ahıra gidip inekten süt sağdık. Süt sağmasını bilmiyordum ama çocuklar için öğrendim. Sağdığımız sütü sobamızda kaynatıp içiyoruz. Kalan sütle puding yapıyoruz. Her hafta çocuklarla süt sağıyoruz. Çocuklar bu şekilde hem dengeli beslenmeyi hem de kışın nasıl sağlıklı kalınabileceğini öğreniyor. Çocuklar bu sayede bilgiyi keyifle, yaparak ve yaşayarak öğrenmiş oluyor."

Akkurt, çocukların yüzündeki tebessümü gördüğünde yorgunluğunu unuttuğunu belirterek, "Çocuklar için fedakarlık yapıyoruz. Sabahları sobayı yakıp çocukları bekliyorum. Çocuklar gelip ısındıktan sonra dersimize başlıyoruz. Zor olsa da bunları çocuklarımız için keyifle yapıyorum." dedi.

Öğrenci Emre Örün ise "Öğretmenimiz sabah bize süt içiriyor. Geri kalan sütü ise puding yapıyoruz. Yaptığımız etkinliklerde gülüyoruz, eğleniyoruz ve öğreniyoruz." diye konuştu.