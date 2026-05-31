Federico Pagano, Milano'dan Tokyo'ya Bisikletle Yolculukta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Federico Pagano, Milano'dan Tokyo'ya Bisikletle Yolculukta

31.05.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan Federico Pagano, Milano'dan Tokyo'ya bisikletle giderken Düzce'ye mola verdi.

İTALYA'nın Milano şehrinden, Japonya'nın Tokyo şehrine bisikletiyle yola çıkan İtalyan Federico Pagano (32), yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirerek Düzce'ye ulaşıp, mola verdi.

Daha önce 2 yıl Japonya'da yaşadıktan sonra ülkesi İtalya'ya dönen Federico Pagano, Japon kültürüne duyduğu ilgi nedeniyle 2 ay önce Milano'dan bisikletiyle tekrar yola çıktı. Pagano, İtalya'nın Milano kentinden Japonya'daki Tokyo'ya uzanan yolculuğunda Düzce'ye ulaşarak mola verdi. Yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Düzce'ye ulaşan Pagano, Düzce Bisiklet Kulübü'nü ziyaret etti. Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu tarafından karşılanan Pagano, bir gece misafir olduktan sonra Tokyo'ya gitmek üzere tekrar yola çıkacak.

Japon kültürünü çok sevdiğini ve tanıtmayı amaçladığını belirten Pagano, "Çocukluğumdan beri, özellikle animelerden başlayarak Japonya'ya hep büyük bir tutku duydum. 2014 yılında Japonya'ya seyahat etme fırsatım oldu, ardından başka seyahatler de yaptım; ta ki 2023 yılında oraya taşınana kadar. Tokyo'da iki yıl boyunca yaşadım. Bir otelde çalıştım ve bir dil okulunda Japonca eğitimi aldım. Japonya'da yaklaşık iki yıl kaldıktan sonra geçen yılın sonunda, yani 2025'te geri döndüm. Oldukça zor bir dönem geçirdim çünkü Japonya'da kalmak istiyordum ama çalışma vizesi bulma konusunda bazı zorluklar yaşandı. Bu nedenden dolayı çok olumsuz bir süreçten geçtim. Geçmişte de bisiklet turları yaptığım için ve yıllardır Japonya'yı, hatta Çin'in tamamını bisikletle geçmeyi istediğim için kendime şöyle dedim; 'Belki de Milano'dan yola çıkıp Tokyo'ya gitmek, Japonya'ya geri dönmek için en mükemmel zaman budur.' Japonya'da İtalyanlar için turizm alanında çalışmak, turlar organize etmek ve İtalyanları Japonya'ya götürmeye çalışmak istiyorum" diye konuştu.

Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu ise, "Türkiye'yi tanımaları çok önemli. Biz de buna biraz hizmet etmeye çalışıyoruz, yani biraz destek olmaya çalışıyoruz. Çok memnun oluyoruz gelmelerindenö dedi.

Haber Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Milano, Güncel, Düzce, Tokyo, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Federico Pagano, Milano'dan Tokyo'ya Bisikletle Yolculukta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantinli yıldız 16 yıl sonra ülkesine geri döndü Arjantinli yıldız 16 yıl sonra ülkesine geri döndü
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
CHP Genel Merkezi’nde arbede Partililerle güvenlikler birbirine girdi CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi
Antalya’da 16 yaşındaki Yasemin’den 2 gündür haber alınamıyor Antalya'da 16 yaşındaki Yasemin'den 2 gündür haber alınamıyor
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
Dirk Kuyt Fenerbahçe’ye geri dönüyor Alacağı görev bile belli Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Alacağı görev bile belli

22:00
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
21:41
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
21:16
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için
20:52
Trump yanıtını gönderdi, İran’dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
19:53
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir
Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 22:54:04. #7.13#
SON DAKİKA: Federico Pagano, Milano'dan Tokyo'ya Bisikletle Yolculukta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.