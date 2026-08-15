Feke'de kaza: 2 yaralı
Adana Feke'de şarampole yuvarlanan otomobilde 69 yaşındaki Hamdi S. ve eşi yaralandı.
Adana'nın Feke ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Tokmanaklı mevkisinde, Hamdi S. (69) idaresindeki otomobil şarampole yuvarlandı.
Kazada Hamdi S. ile eşi Mümine S. (63) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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