Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Maran Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla sürücü ile yanındaki kişiyi araçtan çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Feke'de Otomobil Şarampole Devrildi - Son Dakika
