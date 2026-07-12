Feke'nin Lavanta Bahçeleri Turizmi Canlandırdı - Son Dakika
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Feke'nin Lavanta Bahçeleri Turizmi Canlandırdı

Feke\'nin Lavanta Bahçeleri Turizmi Canlandırdı
12.07.2026 10:25
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Adana'nın Feke ilçesindeki lavanta bahçeleri, hem görsel şölen sunuyor hem de turizme katkı sağlıyor.

ADANA'nın Feke ilçesinde 10 yıl önce köylülerin hobi amacıyla yetiştirmeye başladığı lavantalar, zamanla büyük ilgi gördü. Lavanta bahçeleri adeta bölgenin fotoğraf çekim platosuna dönüştü.

Orta Toroslar'ın eteklerinde yer alan ve Adana kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Feke ilçesinin Tapan bölgesinde ilk kez 10 yıl önce köylüler tarafından hobi amaçlı lavanta ekimi yapıldı. Her sene artan ilgi nedeniyle lavanta ekim alanları, 200 dönümü aştı. Toros Dağları'nın kalbinde yer alması nedeniyle sarp arazi yapısına sahip olan Feke, doğada vakit geçirmek, trekking yapmak ve tarihi kalıntıları keşfetmek için gelen yerli turistlerin mor bahçelerde çektirdiği fotoğraflar, zamanla akıma dönüştü. Söz konusu fotoğrafların sanal medyada yayılması ile lavanta bahçeleri adeta bölgenin fotoğraf çekim platosu oldu.

İLÇE HALKI DA GELİR SAĞLADI

12'nci yüzyılda inşa edilen Feke Kalesi ve eşsiz manzaralar sunan Feke Cam Teras gibi önemli turistik değerleri bulunan ilçeye gelen turistler, lavanta kokulu mor bahçelerde çekim yapıyor. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için açılan kafe ve hediyelik eşya tezgahları da ilçe halkına gelir sağladı. Ziyaretçiler sadece lavanta tarlalarının sunduğu görsel şölenin tadını çıkarmakla kalmıyor, işletmede sunulan sıcak ve soğuk içecekler ile hakiki taş fırında hazırlanan börekleri de tadarak keyifli vakit geçiriyor.

'ÇOK GÜZEL VE HUZURLU BİR ORTAM VAR'

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan lavanta bahçelerinde fotoğraf çektiren ziyaretçilerden Erkan Ak, "Bahçeyi eşim ve arkadaşlarıyla birlikte gezmeye geldik. Gerçekten çok güzel bir ortam hazırlanmış. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim" dedi. Adana'dan gelen ziyaretçi Fahrettin Yılmaz ise "Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Çok güzel ve huzurlu bir ortam var. İnsanların keyifle vakit geçirebileceği bir yer olmuş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Feke'nin Lavanta Bahçeleri Turizmi Canlandırdı - Son Dakika

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