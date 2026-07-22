Olay, önceki gün Fethiye ilçesindeki Paspatur Çarşısı'nda meydana geldi. Bir genç aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen gencin yanına eğilen kişi, iddiaya göre yardım etmek yerine ceplerini karıştırdı. Şüpheli, cüzdandaki yaklaşık 6 bin TL'yi alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntüleri inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Seydikemer ilçesinde dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.Y., cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Fenalaşan Gençten Hırsızlık! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?