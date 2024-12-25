Fener Rum Patrikhanesi\'nde Noel Ayini

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Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayininde dualar edildi.

Patrikhane bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde sabah başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti.

Mumlar yakılıp, dualar edilen ayinde ilahiler okundu.

Ayine, Türkiye'de yaşayan Rumlar ile diğer ülkelerden gelen Ortodokslar da katıldı.???????