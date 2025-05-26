Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu! Antalya'da Taraftar Coşkusu

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, THY EuroLeague Final Four'da Monaco ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'nun final heyecanını dev ekrana taşıdı. Beach Park Olbia Kent Meydanı'nda maçı takip eden taraftarlar, Fenerbahçe Beko'nun Monaco'yu 81-70 yenerek Avrupa Şampiyonu'nu olmasıyla büyük bir coşku yaşadı.

Antalya'da Fenerbahçe'nin Monaco ile karşılaştığı maçı dev ekrandan izlemek isteyen vatandaşlar, Olbia Kent Meydanı'na akın etti. Fenerbahçeli taraftarlar ile birlikte, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı sporseverler de takımlar üstü bir dayanışma örneği sergileyerek karşılaşmayı birlikte izledi.

Taraftarlar büyük bir heyecanla maçı takip ederken, mücadelenin sonunda Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70'lik skorla yenerek, Avrupa Şampiyonu oldu. Final karşılaşmasının sona ermesiyle, Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Olbia Kent Meydanı'nda meşaleler yakarak, marşlar söyleyen taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

Taraftarlardan Baran Baran, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden maçı yayınlamaları talebinde bulunduklarını belirterek, "Bundan önceki önemli maçlarda da canlı yayın yapılmıştı çok güzel bir atmosfer olmuştu. Burada tüm taraftarlarla birlikte stadyum havasında bir maç izledik. Yayın için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Tüm Türk takımları olarak inşallah bu seviyelerde daha çok kupa kazanırız. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz" dedi.

Ailesi ile birlikte final heyecanını takip eden Fatih Çağlak isimli vatandaş ise "Mutluyuz, gururluyuz. Fenerbahçe'mizin ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini etmeye de devam edeceğine inanıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bizlere sağladığı bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.