Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Sonrası Açıklama Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Sonrası Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Sonrası Açıklama Yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü, pazar günü Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'Bu maç, her bir dakikası ile 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye'ye göstermiştir. Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşılıyoruz' denildi.

21.05.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, pazar günü Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu maç, her bir dakikası ile 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye'ye göstermiştir. Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşılıyoruz" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, pazar günü yapılan derbi maçında Galatasaray'ı 1-0 yenmelerinin ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Yapılan çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonuçlarının hazmedilememesi"

"19 Mayıs Pazar günü oynanan, Takımımızın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz. Maçın bitişinin ardından rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki; derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır.

"Bu maç, 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye'ye göstermiştir"

Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye'ye göstermiştir. Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı; iki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Sonrası Açıklama Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
17:31 İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP’nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı
23:06 Anlaşma tamam gibi Türkiye’den bir kulüp satılıyor Anlaşma tamam gibi! Türkiye'den bir kulüp satılıyor
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 23:26:26. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Sonrası Açıklama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement