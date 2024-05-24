Fenerbahçe Kulübü Doktoru ve İki Şüpheli Adli Kontrol Talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübü Doktoru ve İki Şüpheli Adli Kontrol Talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi

Fenerbahçe Kulübü Doktoru ve İki Şüpheli Adli Kontrol Talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

24.05.2024 14:19
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ile Emre Kartal, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki işlemleri yaklaşık 4 saat süren şüpheliler, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, basın mensuplarının görüntü almaması için adliyenin özel güvenlik görevlileri eşliğinde yangın merdiveninden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Bu sırada adliyede yangın alarmı çalmaya başladı.

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fenerbahçe Kulübü Doktoru ve İki Şüpheli Adli Kontrol Talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü Doktoru ve İki Şüpheli Adli Kontrol Talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi - Son Dakika
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