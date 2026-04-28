Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile Yollarını Ayırdı

28.04.2026 19:09
Sarı-lacivertlilerde Süper Kupa'yı kazanan İtalyan teknik adam, şampiyonluk yarışında üst üste kaybedilen puanlar ve derbi mağlubiyeti sonrası görevden alındı.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile yollarını ayırdı. Sezona Jose Mourinho ile başlayan sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi sonrası 29 Ağustos 2025'te Tedesco ile anlaştı. Tedesco, Süper Kupa'yı kazandırdı ve 25 hafta yenilmezlik serisi yakaladı ancak Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası eleştiriler arttı. Derbide Galatasaray'a 3-0 kaybedilmesi ve şampiyonluk yarışında ağır yara alınması radikal kararlara yol açtı. Kalan maçlarda takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle olacak.

