Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İşaret Dili Temalı Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında Fenerbahçe ve Erzurumspor futbolcularının sahaya üzerinde isimlerinin Türk İşaret Dili alfabesiyle yazıldığı formalarla çıkacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelerek sporun birleştirici gücüyle sosyal sorumluluğu buluşturacak İşaret Dili Temalı Sosyal Sorumluluk Projesinin ilk adımını attık. Bakanlık olarak iki güzide kulübümüzle gerçekleştireceğimiz proje kapsamında futbolcular bugün sahaya isimlerinin Türk İşaret Dili alfabesiyle yazıldığı formalarla çıkacak. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde atılan bu anlamlı adım için kulüp başkanlarımıza, yönetimlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."