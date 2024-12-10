Feray Koç Hançer: Resim ve Dokuma Sanatını Birleştiriyor - Son Dakika
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Feray Koç Hançer: Resim ve Dokuma Sanatını Birleştiriyor

Feray Koç Hançer: Resim ve Dokuma Sanatını Birleştiriyor

Fransa'da yaşayan Feray Koç Hançer, dokuma ve resim sanatını birleştirerek eserler üretiyor.

10.12.2024 12:16
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Fransa'da doğup büyüyen ve yıllarca kilim dokuyan annesinden etkilenen Feray Koç Hançer, tablolarında resim ve dokuma sanatını bir arada işliyor.

Bu yıl memleketi Kayseri'ye dönen 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Hançer, çocuklarını büyüttükten sonra hayali olan resim sanatına yöneldi.

Fransa'da hem kişisel sergi açan hem de karma sergiye katılan Hançer, tablolarının bir köşesine dokuma yaparken diğer köşesine ise resim çiziyor.

AA muhabirine konuşan Hançer, çocukluğundan bu yana ince işlere, işlemelere, dikişe ilgi duyduğunu, resim çizdiğini söyledi.

Hançer, salonunu süslemek amacıyla bir tablo tasarladığını, bunu çok beğenen kardeşinin desteğiyle daha çok resim yaptığını, çalışmalarını Fransa'da yaşadıkları bölgenin camisindeki kermeste sergilediğini anlattı.

2021 yılında Fransa'da belediyenin sanat galerisinde ilk kişisel sergisini açtığını aktaran Hançer, şöyle konuştu:

"Halı ve kilim dokumacılığını resimlerimde işlemeye başladım. İlk zamanlar natürmort ve peyzaj tabloları yapıyordum. Eşimin ve kardeşlerimin çok desteği oldu. Paris'te 2 bin sanatçının katıldığı fuar organizasyonunda 'Anadolu Esintisi' isimli tablomu sergiledim. Annem yıllarca Kayseri'de halı, kilim dokumuş. Bundan yola çıkarak resim ve dokuma sanatının benzerliğini ortaya koymaya çalıştım. O kadar çok halı dokuması üzerine araştırmalar yaptım ki sonra halı dokumak istedim. Dokuma ile resmi, eserlerimde sentezledim. Annem çocukluğundan Fransa'ya gidene kadar halı dokumuş. Ben de yıllar sonra halı dokumayı öğrendim. Resimlerimde eli belinde, koç boynuzu, hayat ağacı gibi motifleri işledim."

Halı dokumayı öğrenmeden önce belgesel izlediğini, motiflerin anlamlarını öğrendiğini ifade eden Hançer, "Amacım halı kilim dokuyan kadınların ve genç kızların emeklerini ön plana çıkarmaktı. Halıdan, kilimden çok o emeğin görülmesini istedim." dedi.

2021'de yaptığı "Anneden Kızına" adlı eserinde halı dokuyan annesini ve resmini çizen kendisini işlediğini anlatan Hançer, kendisini resimdeki odada annesiyle hayal ettiğini ve o resme ara sıra eklemeler yaptığını, henüz bitirmediğini dile getirdi.

Hançer, 2025'in şubat ayında Paris'te yine 2 bin sanatçının katılımıyla, 2024 Paris Olimpiyatları'nın bir kısmının da geçtiği Art Capital Grand Palais'te bir fuar organizasyonuna katılacağını ifade etti.

Kayseri'de Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde 60 eserinin yer aldığı sergi de açacağını belirten Hançer, memleketinde eserlerini sergileyeceği için heyecanlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Feray Koç Hançer: Resim ve Dokuma Sanatını Birleştiriyor - Son Dakika

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