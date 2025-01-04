Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen törende sanat, kültür ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

04.01.2025 14:46
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Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Törene siyaset, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih Kısaparmak, Yavuz Bingöl, Ahmet Selçuk İlkan, Muhteşem Candan, Gökhan Günay katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin sunuculuğunu "Gezegen Mehmet" olarak tanınan radyo programcısı Mehmet Akbay yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, böylesi bir kaybı söze dökebilmenin çok zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede bir devrin insanları yıllarca gönül dünyasını, yürek yarasını, saklı sızısını onun sesinde ve sözünde paylaşmış, onunla içinden atıp rahatlamış, şarkılarını bir muhabbet gibi diline dolayıp onunla kendini anlatmış ve konuşup anlaşmış. Şimdi gelin de Ferdi Tayfur'u söze dökün; vedasının sebep olduğu duyguları ve boşluğu hakkıyla dillendirin. Mümkün değil. İşte bazen bir isim, sözler için fazla ağır kalıyor. Ferdi Tayfur'u belki ancak böyle anlatabiliriz."

Arabesk kültürünün Türk insanında kabul görmesinde usta sanatçının büyük rolü olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bu aziz millet herkesi 'ailesinden biri' olarak kabullenmez. Beğeni farklı bir şeydir, gelir geçer. Severek, saygı duyarak kabullenmek ve sahiplenmek sanatçının büyüklüğüne ve başarısına halkın verdiği onaydır adeta. Herkese nasip olmuyor." dedi.

Ersoy, Tayfur'un sesinin ve sözlerinin yanı sıra insanlığının ve sevenlerinin karşısındaki duruşunun güzel olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu bir övgüden öte açık bir gerçek. Zira albümleri ve konserleri rekorlar kıran, şarkıları film olan bir sanatçıya çok farklı ünvanlar verilebilirdi. Ama milletimiz ona 'Ferdi Baba' yahut 'Ferdi Abi' diye seslendi hep. Ne eksik ne fazla... İşte büyüklük ancak bu kadar sade ve bu kadar net ifade edilebilir. Bu sahiplenişi, sevgi ve saygıyı başka bir şekilde açıklamak da mümkün değildir. Onu baki aleme uğurlarken tek tesellimiz geride yankısı dinmeyecek bir ses, bir duygu dünyası miras bırakmış olmasıdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Değerli ailesine, yol arkadaşlarına ve sanat camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun inşallah."

"Ferdi Tayfur'un sözlerini gönlünde hissetmeyen çok az insan vardır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yüzyıl içerisinde toplumun mucizevi sanatçılarla karşı karşıya geldiğine işaret ederek, onlardan birisinin de Ferdi Tayfur olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Bu topraklarda yaşanan ne varsa yoksulluktan göçe, kırsaldan kente gelişte yaşanan zorluklarla ne varsa fotoğrafını çektiğimiz, yaşadığımız, gördüğümüz aslında onları en duygulu hale getiren notalarıyla, sözleriyle beraber bize ulaştıran özel insanlardır." diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un sözlerini, notalarını, tınısını kulağında, gönlünde hissetmeyen çok az insan olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında burada bulunan belli bir yaş üstü insanların varoluşunda hücrelerine belki ufak ufak dokunuşlarla bizi bugünkü ruha getiren, bugünkü ortama taşıyan özel insanlar da onlar. Sanatçılar zaten bunun için var. Bu bağlamda ona minnet diliyoruz." diye konuştu.

Sanatçı Orhan Gencebay da Tayfur'un kimseye nasip olmayan bir ilgiyle ve sevgiyle karşılandığını dile getirerek, "Bizi 1970'li yıllarda o hale getirdiler ki sanki birbirimize rakipmişiz gibi Ferdici, Orhancı dediler... Hatta bazı türküleri ayırırken sağcı, solcu... 1970'li yıllar çok zor yıllardı. Çok iyi bir dosttu, çok iyi bir kardeşti. Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur, bu dünyadaki görevini fevkalade güzel yaptı ve göçtü. Biz onunla dediğim gibi çok yakın iki dosttuk, iki kardeştik." şeklinde konuştu.

"Arabesk müzik prensini kaybetti"

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, arabesk müziğin prensini kaybettiğini ifade ederek, "O bir prensti. Mekanı cennet olsun. Herkesin başına gelecek. Herkes bir gün ölümü tadacak. Ferdi Tayfur'un hayranları ölümüne var. Uğurlar olsun prens." dedi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül ise Ferdi Tayfur'un dönemine damga vurmuş ender sanatçılardan birisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sanatçı dostları, kıymetli büyüklerimiz, kardeşlerimiz hep birlikte birkaç gündür seferber olduk. Onun adına böyle bir etkinlik yapmak ve son yolculuğuna güçlü bir şekilde uğurlamak için. Bugün halkıyla bütünleşen, bütünleşince güçlenen bir sanatçının neler yapabileceğini işte hep beraber bu salonda görüyoruz. Ferdi Ağabey bedenen aramızdan ayrıldı ama onun değerli evlatları var. O geleneği sürdüren oğlu Taha, 17 yaşında. Çok güzel müzik yapıyor. Onu size emanet ediyorum. Siz de Allah'a emanet olun."

Usta sanatçının cenazesi ikindi vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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