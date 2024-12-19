Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Ferdi Tayfur\'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Antalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur'un doktoru, ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu ve beyinle ilgili hiçbir sıkıntısının olmadığını açıkladı.

19.12.2024 17:04  Güncelleme: 17:07
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ANTALYA'da tedavisi süren Ferdi Tayfur'un durumuna ilişkin bilgi veren doktoru Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, "Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok" dedi.

Evinde geçen hafta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanlar tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürüldü. Tayfur 2 gün önce ambulans uçakla sevk edildiği Medical Park Antalya Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ferdi Tayfur'un doktoru Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, "Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun diyorum, e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun. Askeri uçakla getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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