Ferdi Tayfur'un Vefatı Hayranlarını Derinden Üzdu - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un Vefatı Hayranlarını Derinden Üzdu

Ferdi Tayfur\'un Vefatı Hayranlarını Derinden Üzdu

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un sevenleri, hastane önünde toplanarak şarkılarını söyleyerek yas tutuyor. Hayranları, Tayfur'un kalplerinde sonsuza dek yaşayacağını belirtiyor.

03.01.2025 01:47  Güncelleme: 01:52
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HAYRANI DA ORADAYDI

Hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un sevenleri hastane önünde şarkılarını söyleyerek beklemeye devam ediyor. Tayfur'un büyük hayranı giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla sanatçıya benzeyen 17 yaşındaki hayranı Talha Siraç Ünlü de hastane önünde şarkılar söyledi. Tayfur'un ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen Ünlü, "Çok hüzünlüyüz. Artık sadece dua edeceğiz. Kalbimizde yaşayacak. 2 Ocak artık bizim için ölümsüz bir gün. Ferdi Tayfur bizim için ölümsüz şarkılarıyla kalbimizde yaşayacak. Ben 11 yaşından beri hayranıyım. Onun gibi giyinirim, saz çalarım, kasetleri ve plakları hepsi odamda. Bir sevda bu. Ferdi Tayfur bir markadır. Evlatları çok üzgün. Cumartesi günü evlatları olarak hepimiz cenaze töreninde olacağız. Babamızı yalnız bırakmayacağız. Hepimiz onunla öbür dünyada karşılaşacağız" dedi.

Hastane önünde 10 gündür bekleyen Ferdi Tayfur hayranı Murat Güve ise "Ben 3 yaşında Ferdi Tayfur ile tanıştım. Daha anne, baba demesini bilmiyorken onun şarkılarını söylemişim. Bütün şarkılarını, filmlerini, filmlerdeki repliklerini ezbere biliyorum. Çocukluğumdan beri kendisini çok seviyorum. 10 gündür sürekli buradayım. Kendisi hastanedeyken 3-5 saniye görme şansım oldu. Haberi alınca buraya koştum. Ferdi baba sonsuza kadar bizimle yaşayacak" dedi.

Ferdi Tayfur'un cenaze törenine gideceğini söyleyen Ziya Ergün, "Doktorun açıklamasından sonra mutlu olmuştuk. Bugün haberi namazdan sonra duyduk. Böyle güzel bir günde vefat etti. Cenaze töreni nerede olursa olsun gideceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ferdi Tayfur'un Vefatı Hayranlarını Derinden Üzdu - Son Dakika

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