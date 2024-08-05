Ferhat Arıcan Paris 2024 Olimpiyatları\'nda 5. sırada tamamladı

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(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nda atletizm branşında paralel barda mücadele eden milli atlet Ferhat Arınca, turnuvayı 5'inci sırada tamamladı.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında paralel bar kategorisinde milli atlet Ferhat Arıcan, 15.100 puanla turnuvayı 5'inci sırada noktaladı.

Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Arıcan, Paris Olimpiyatları'nı eşit puan aldığı rakibi Zhang Boheng'un arkasında tamamladı. Çinli rakibi Zhang Boheng'le aynı puanı elde eden Arıcan, tie-break kurallarından dolayı 5'inci oldu.