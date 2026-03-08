Feride Kahraman: Kadın Ayakkabı Ustası - Son Dakika
08.03.2026 11:32
52 yaşındaki Feride Kahraman, eşinin atölyesinde ayakkabıcılık mesleğini başarıyla sürdürmekte.

Ayakkabı tamircisi Feride Kahraman, eşinin atölyesinde ona yardım ederek, 17 yaşında başladığı mesleğinde kendini sürekli geliştirip usta oldu.

Şimdilerde 52 yaşında olan Kahraman, Gedikpaşa'da çekirdekten yetişen ayakkabı ustası eşinin yanında 1991 yılında mesleğe adım attı.

Bu alanda kendini hızla geliştiren Kahraman, eşiyle birlikte bir atölye kurdu. Kahraman, atölyede eşine yardım etmesinin yanı sıra bazı ayakkabı fabrikalarını da deneyimledi.

Kendisini sürekli geliştiren Kahraman, ayakkabı ustası olarak çevresinden de olumlu tepkiler alıyor.

Ayakkabı ustası Kahraman, AA muhabirine, eşine yardım etmekle bu işe başladığını söyledi.

Kahraman, o sırada tamire merak saldığını, atölyede bir süre çalıştıktan sonra girdiği ilk ayakkabı fabrikasından usta olarak ayrıldığını ifade etti.

Daha sonra eşinin atölyesine geri döndüğünü anlatan Kahraman, "Eşimle yapamadığı, takıldığı bir şey olunca fikir alışverişi yapıyorduk. O şekilde tamirde kendimi geliştirdim. Tamir olayı imalatla, ayakkabı yapımıyla çok farklı bir dünya. Tamir dediğiniz zaman ayakkabıların her şeyini bilmeniz lazım. Onun için daha farklı bir şey. Usta ya da bilgi sahibi olmanız gerekiyor." diye konuştu.

"Kadınlar geldikleri zaman takdir ediyorlar"

Feride Kahraman, ayakkabılarını tamir ettirmeye gelenlerin kendisini gördüğünde çok şaşırdığını dile getirdi.

Kahraman, "Dükkana geliyorlar, 'Usta yok mu, ağabey yok mu?' diye soruyorlar. Ben de, 'Usta benim, ağabey yok, abla var' diyorum. Orta yaşlı insanlar genelde daha çok şaşırıyor. Tebrik ediyorlar, seviniyorlar. Kadınlar geldikleri zaman takdir ediyorlar, gurur duyuyorlar. Bir kadının böyle bir şey yapması keyif verici, güzel bir şey. Kadın olarak geldiğin zaman erkekle rahat konuşamıyorsun. Ben olunca daha rahat kendilerini ifade edip ne istediklerini daha güzel anlatabiliyorlar. Bu onlara keyif veriyor. Bana da keyif veriyor açıkçası." ifadesini kullandı.

"Ekmek parası için çalışıyoruz"

Feride Kahraman, meslek hayatında unutamadığı bir anısını ise şöyle anlattı:

"Bir gün amca geldi. Durdu, baktı 'Usta yok mu kızım?' diye sordu. 'Amca, usta benim' dedim. Bunu duyunca, 'Seninle gurur duyuyorum, eli öpülesi insansın' deyip ağlamaya başladı. Ekmek parası için çalışıyoruz. Amcayla böyle konuşmuştuk, çok ilgimi çekmişti. Hem gurur duymuştum hem biraz amcaya burulmuştum. Başka bir psikolog ablamız gelmişti. O da çok şaşırmıştı. Sonrasında birkaç kere de kahvemi içmeye gelmişti. Bunun gibi birçok insan var."

Kadınların bir şey başardığında hemen önlerinin kesildiğini dile getiren Kahraman, yeterli desteği alması halinde mesleğinde çok farklı yerlere gelebileceğini kaydetti.

Kahraman, kadınların her şeyi başarabileceğine değinerek, "Önüne ne kadar engel gelirse gelsin azim gerekli. Azmettiğin sürece bunu becerirsin, yaparsın. Engele takılmamak lazım. O engeli aşmak lazım." dedi.

Kaynak: AA

