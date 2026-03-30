Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'un vefatı nedeniyle ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Tekin, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'un vefatını üzülerek öğrendim. Erzurum basınına uzun yıllar kıymetli hizmetlerde bulunan Feridun Fazıl Özsoy'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."