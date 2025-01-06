Feriha Tüzmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in dün hayatını kaybeden annesi Feriha Tüzmen başkentte son yolculuğuna uğurlandı.
Feriha Tüzmen için Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.
Tüzmen'in cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
Dün, 87 yaşında hayatını kaybeden Feriha Tüzmen, bir süredir KOAH tedavisi görüyordu.
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