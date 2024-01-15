 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ferizli'de 46 Yıldır Terzilik Yapan Usta, Çırak Yetiştiremiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ferizli'de 46 Yıldır Terzilik Yapan Usta, Çırak Yetiştiremiyor

Ferizli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şükrü Ak, 46 yıldır aynı dükkanda terzilik mesleğini sürdürüyor. Uzun zaman çırak olarak çalıştıktan sonra askerliğini bitiren Ak, ailesinin desteğiyle doğup büyüdüğü mahallede dükkan açtı. Ak, çırak yetiştirecek eleman bulmakta zorluk çekse de mesleğini severek icra etmeye devam ediyor. Gençlere meslek belgelerini almalarını tavsiye eden Ak, şu anda çırak ve kalfa bulamadıklarını belirtti.

Ferizli\'de 46 Yıldır Terzilik Yapan Usta, Çırak Yetiştiremiyor
15.01.2024 - 11:11,
Abone Ol

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şükrü Ak, 46 yıldır aynı dükkanda terzilik mesleğini sürdürüyor.

Uzun zaman çırak olarak çalıştıktan sonra askerliğini bitiren terzi ustası Ak, ailesinin desteğiyle doğup büyüdüğü Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dükkan açtı.

Yıllardır aynı mekanda müşterilerine hizmet veren Ak, çırak yetiştirecek eleman bulmakta zorlansa da mesleğini severek icra etmeye devam ediyor.

Evli, 3 çocuk ve 6 torun sahibi Ak, AA muhabirine, 46 yıldır bayram tatil demeden çalışarak ailesinin ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı.

Şu anda çırak ve kalfa bulamadıklarını, yetiştirecek eleman olmadığı için kendilerinin mücadele verdiğini aktaran Ak, gençlere meslek belgelerini mutlaka almalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Caddesi, Sakarya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferizli'de 46 Yıldır Terzilik Yapan Usta, Çırak Yetiştiremiyor - Son Dakika


11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45
Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:16:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ferizli'de 46 Yıldır Terzilik Yapan Usta, Çırak Yetiştiremiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement