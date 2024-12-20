Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza uygulandı.
Jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Ekipler, S.T'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan 48 bin 250 idari pazar cezası kesti.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek ise Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi.???????
Son Dakika › Güncel › Ferizli'de Kaçak Avcılığa 48 Bin Ceza - Son Dakika
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