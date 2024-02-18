Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla\'nın Fethiye ilçesinde 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişi de gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

18.02.2024 18:19  Güncelleme: 18:19
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 14 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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