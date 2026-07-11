Fethiye Açıklarında Tekne Kazası

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki ayrı gezi teknesinde birer kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
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