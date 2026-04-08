Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 31 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle ilçe açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından teknedeki 5 kişi kurtarıldı.
KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise Fethiye Koyu'na yanaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye Açıklarında Tekne Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?