Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi ile İş Birliğini Güçlendiriyor

(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ile bir araya geldi. Buluşmada, yerel yönetim ile üniversite iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ı ziyaret etti. Görüşmede, toplum yararına farklı alanlarda hayata geçirilebilecek ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitim, sosyal sorumluluk ve yerel kalkınma gibi başlıklarda iş birliğini geliştirecek çalışmalar üzerine fikir birliği sağlandı.

Karaca, ev sahipliği için İstanbul Aydın Üniversitesi ailesine ve Prof. Dr. Aydın'a teşekkür etti.