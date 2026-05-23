Fethiye Belediye Başkanı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye Belediye Başkanı Saldırıya Uğradı

Fethiye Belediye Başkanı Saldırıya Uğradı
23.05.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bacağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Karaca, yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bacağından yaralanan Karaca, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi"

Hastanede Karaca'nın durumuyla ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız müdahale ettikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbiri almak." diye konuştu.

Hastaneye gelerek Karaca'yı ziyaret eden Muğla Valisi İdris Akbıyık ise Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Diz kısmından bir el ateş etmek suretiyle yaralanıyor. Konutu civarında dolaşan genç bir şahıs tarafından saldırı yapılıyor. Yaşanan arbede sırasında silahı doğrulttuğu anda başkanımız müdahale ediyor ve sol diz kısmında yaralanıyor. Şu anda araştırmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürümüz ekipleriyle olayın bizzat başında."

Akbıyık, şüphelenilen şahıslar olduğunu ve olayın kısa sürede aydınlatılacağını dile getirdi.

Olayla ilgili bir kişinin ifadesine başvurulduğunu belirten Akbıyık, "Şu an detayları söylememiz çok doğru olmaz. Soruşturma devam ediyor. Çok yönlü olarak hem burada hem farklı illerde ve farklı kurumlarla konuyu çözmeye çalışıyoruz. Memleketin, milletin huzurunu bozmak isteyen kim varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti büyüktür, güvenlik güçlerimiz gereğini yapar." ifadelerini kullandı.

Akbıyık'a ziyaretinde Kaymakam Akkaya ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz de eşlik etti.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye Belediye Başkanı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

23:08
Bu parayı veren formayı giydirir Sörloth’un bonservisi belli oldu
Bu parayı veren formayı giydirir! Sörloth'un bonservisi belli oldu
22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
22:10
Beşiktaş’tan Jorge Jesus bombası
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası
22:10
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
21:59
Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 23:40:48. #7.13#
SON DAKİKA: Fethiye Belediye Başkanı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.